Biathlon: Herrmann Zweite in der Verfolgung

Kuzmina, die nach der Saison ihre Karriere beenden wird, zeigte sowohl am Schießstand als auch in der Loipe eine tadellose Vorstellung: Ihr Vorsprung auf Herrmann im Ziel betrug 1:42,8 Minuten. Die Oberwiesenthalerin leistete sich zwei Fehler und kämpfte sich nach Platz fünf im Sprint auf den zweiten Rang vor. Dritte wurde die Schwedin Hanna Öberg (1 Fehler/+2:01,1 Min.). Damit landeten alle Weltmeisterinnen von Östersund auf dem Podest. Kuzimina wurde Weltmeisterin im Sprint, Herrmann in der Verfolgung und Öberg im Einzel.

Preuß fällt zurück

Franziska Preuß, die im Sprint Platz zwei belegt hatte, fiel nach dem zweiten Schießen zunächst weit zurück und wurde nach insgesamt drei Strafrunden in Norwegen immerhin noch Siebte. Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier leistete sich am Schießstand ebenfalls drei Fehler und musste sich zwei Tage nach dem 27. Rang im Sprint mit fast vier Minuten Rückstand als 20. zufrieden geben. Noch vor der siebenmaligen Weltmeisterin landete Franziska Hildebrand (3) auf Rang 19. Karolin Horchler beendete die Verfolgung als 26. (2/+4:27,9 Min.). Janina Hettich wurde 32.(3/+4:48,8 Min.) und Nadine Horchler 47 (3/+ 5:53,1 Min.).