Bischofshofen: Granerud gewinnt Vierschanzentournee

DSV: Enttäuschende Vierschanzentournee geht zu Ende

Für die DSV-Springer reihte sich das Springen in Bischofshofen in die insgesamt enttäuschende Vierschanzentournee ein. Andreas Wellinger wurde mit dem 11. Rang bester Deutscher. Die beiden Aushängeschilder der deutschen Skisprungs, Karl Geiger und Markus Eisenbichler, blieben wieder weit hinter den Erwartungen zurück. Geiger wurde nur 23., Eisenbichler hatte sich gar nicht erst für den zweiten Durchgang qualifiziert.

"Ich freue mich auf die fünf Tage, die wir jetzt daheim haben", resümierte Geiger im ZDF und fügte an: "Es waren unschöne Sachen dabei - aber auch ein paar gute." Geigers Tiefpunkt war die verpasste Qualifikation in Innsbruck. Einziger Höhepunkt blieb sein vierter Platz in Oberstdorf.

Zeit zum Luftholen bleibt aber kaum: Weiter geht es schon am 14./15. Januar in Zakopane. Gut möglich, dass der eine oder andere DSV-Starter in Polen eine Pause erhalten wird. "Mal schauen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher: "Wir lassen das jetzt erstmal sacken, und dann planen wir weiter."

Raimund erneut der Lichtblick

Der 22-jährige Philipp Raimund war wieder einmal der Lichtblick für den DSV. Mit seiner unbeschwerten und positiven Art war er die Entdeckung und dürfte auch in Zukunft im Kader der deutschen Skispringer stehen. Mit zwei guten Sprüngen verpasste er in Bischofshofen zwar die Top Ten, doch sein zwölfter Rang rundete seine gute Tournee ab. Andres Wellinger wurde 20., Constantin Schmid landete auf Rang 16.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich in meiner ersten Tournee so stark sein würde. Ich bin einfach nur sehr stolz auf mich, dass ich das so sauber runtergekriegt habe. Ich habe enorme Fortschritte gemacht", sagte Raimund im ZDF. "Ich war mehrmals bester Deutscher. Hätte das jemand vor der Tournee zu mir gesagt, hätte ich ihm das nicht geglaubt."

Kubacki: Vaterfreuden kurz vor Tournee-Finale

Kubacki war als Weltcup-Führender als Favorit in die Vierschanzentournee gestartet. Doch in das letzte Springen ging er nur noch mit Außenseiterchancen. Dennoch dürfte er nicht enttäuscht sein, über den zweiten Platz im Gesamtklassement.

Grund zur Freude hatte Kubacki nicht nur wegen seines zweiten Platzes. Der Pole wurde am Morgen des Springens zum zweiten Mal Vater. "Ich habe ihn nur mit einem riesigen Smile gesehen", sagte der polnische Nationaltrainer Thomas Turnbichler vor dem Wettkampf im ZDF. Auch seine erste Tochter kam vor zwei Jahren während der Vierschanzentournee zur Welt.

Kubacki bestätigte nach dem Wettkampf, an diesem Tag besonders emotional gewesen zu sein: "Heute war etwas anderes wichtiger. Ich bin Vater geworden. Es ist mir nicht leicht gefallen, mich voll zu konzentrieren. Es gibt Tage, an denen Skispringen an zweiter Stelle steht."