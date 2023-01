Bischofshofen: Geiger verpasst in der Qualifikation die Top 20

Keine böse Überraschung bei der Qualifikation zum Dreikönigsspringen in Bischofshofen. Bei der letzten Station der Vierschanzentournee am Freitag, 6. Januar, dürfen alle DSV-Athleten starten. Auch Karl Geiger, der zuvor in Innsbruck völlig unvorhergesehen an der Qualifikation gescheitert war.

Granerud auf Titel-Kurs

Geiger verpasste dennoch mit seinem Sprung auf 126 Meter bei schwierigen Windbedingungen, in der Qualifikation ein Zeichen zu setzen. Mit Platz 25 war er nur der fünftbeste Deutsche Springer. Mit Marius Lindvik wartet nun beim finalen Springen ein harter Konkurrent auf ihn. Der beste Sprung gelang dem Tournee-Führenden Halvor Egner Granerud (151,9 Punkte). Zweiter wurde sein größter Konkurrent um den goldenen Adler: Der Pole Dawid Kubacki (147,5). Dritter wurde Anze Lanisek (143,7).

Constantin Schmid bester Deutscher

Der beste Deutsche war Constantin Schmid mit seinem Sprung auf Rang 13 (134,1). Philipp Raimund zeigte erneut eine gute Leistung und wurde Siebzehnter - doch haderte im Anschluss: "Beim Sprung wäre so, so, so viel mehr drinnen gewesen. Ich schaue, dass ich morgen besser durchkomme", sagte Raimund im ZDF. Stephan Leyhe wurde 22., Andreas Wellinger landete einen Platz vor Geiger auf Rang 24.

Kopfschütteln bei Eisenbichler

Kopfschütteln gab es wieder einmal bei Markus Eisenbichler. "Zu spät", sagte er in die Kamera und meinte damit seinen Absprung vom Schanzentisch. 126 Meter, 121,1 Punkte - Platz 31 für den Siegsdorfer, der sich derzeit in einer Krise befindet. Auch Pius Paschke konnte sich mit Rang 38 qualifizieren. Auf ihn wartet ein deutsches Duell mit Schmid.