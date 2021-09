Bischofsgrün: Bayerns viertes BLSV-Sportcamp ist eröffnet

Ein Leuchtturmprojekt des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) wurde am Freitag in Bischofsgrün eröffnet: das Sportcamp Nordbayern. Auch Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (CSU) war vor Ort.

Sportcamp Nordbayern eröffnet: "Großer Meilenstein"

Der Spatenstich war 2018, das Richtfest im Oktober des vergangenen Jahres. Nun ist das Sportcamp mit seinen 300 Gästebetten und seinen In- und Outdoor-Angeboten fertig. Als einen „großen Meilenstein“ bezeichnet der Verband die Eröffnung des Camps, das nun am neuen Standort im Fichtelgebirge als Trainingslager für Sportlerinnen und Sportler unter dem Dach des BLSV fungieren soll.

Neues BLSV-Camp: Einer von vier Standorten

Das neue Camp im Landkreis Bayreuth ist eines von vier Standorten des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) und gehört neben den Projekten in Inzell, am Spitzingsee (beides Oberbayern) und in Regen (Niederbayern) zu den sportlichen Aushängeschildern im Freistaat. In Bischofsgrün können sich künftig nicht nur Breiten- und Leistungssportler, sondern auch Trainer weiterbilden.

Eine Dreifeld-Sporthalle soll nun die Voraussetzungen für die Trainingslager und Weiterbildungsmaßnahmen bieten. Außerdem gibt es einen Fitnessraum, einen Gymnastikraum und einen Regenerationsbereich. Für Schulungen stehen zudem mehrere Seminar- und Gruppenräume zur Verfügung.