"Bis bald, Euer Dani!" Augsburgs Ex-Kapitän Baier hört auf

"Mein Ziel und Wunsch war es, meine Karriere beim FC Augsburg zu beenden, auch wenn es jetzt anders gekommen ist, als ich es mir vorgestellt habe", erklärte Baier in einem Videostatement in den sozialen Netzwerken: "Ich werde nach 17 Profijahren meine Schuhe an den Nagel hängen."

Dabei wirkte Baier nicht verbittert über sein abruptes Karrierende, vielmehr ruhte der 36-Jährige, der sich als Kind der "Bundesliga" bezeichnete, in sich selbst. Ende Juli hatten der FC Augsburg und Baier verkündet, den erst im Januar verlängerten Vertrag vorzeitig aufzulösen. Baier selbst hatte nach der Vertragsauflösung noch nicht von einem Karriereende gesprochen.