Bis 2024: FC Bayern verlängert mit Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting hat seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München verlängert. Nach wochenlangen Verhandlungen einigte man sich auf eine Laufzeit bis 2024. "Ich fühle mich sehr wohl hier, auch meine Familie fühlt sich wohl in München, das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt", wird der Angreifer in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. "Das Gesamtpaket beim FC Bayern stimmt. Es gibt keinen Grund, etwas zu ändern.“

Choupo-Moting half Stürmer-Lücke zu besetzen

Sportvorstand Hasan Salihamidzic bezeichnete den Kameruner als "Künstler am Ball", der in den letzten Jahren sehr gute Leistungen gebracht habe. " In der Hinrunde dieser Saison hat er uns geholfen, auf der Stürmerposition die Lücke zu schließen, die wir hatten. Er hat es sehr gut gemacht und seine Leistungen in den Spielen dieses Jahr bestätigt."

15 Tore in 24 Spielen - Choupo-Moting als Lewandowski-Ersatz

Nachdem Robert Lewandowski den FC Bayern am Ende der vergangenen Saison in Richtung Barcelona verlassen hatte, konnte sich Choupo-Moting als Stammspieler etablieren. In dieser Spielzeit hat er in 24 Pflichtspielen 15 Tore selbst erzielt und vier weitere vorbereitet.

Laut Medienberichten soll das Jahresgehalt von Choupo-Moting deutlich steigen. Statt wie bislang fünf Millionen Euro wird über einen leistungsbezogenen Vertrag berichtet, bei dem der Stürmer fast das Doppelte verdienen könnte.

Nur zwei Mittelstürmer im Kader - Wie geht es weiter?

Der FC Bayern hat derzeit lediglich zwei gelernte Mittelstürmer im Kader. Neben dem kamerunischen Nationalspieler soll sich der 17-jährige Mathys Tel weiter entwickeln. Der Franzose kam in der Bundesliga zwar auf 14 Einsätze, stand allerdings nur zweimal länger als 30 Minuten auf dem Platz.

Ob der FC Bayern auch in der kommenden Saison nur auf diese beiden Stürmer setzen wird, bleibt trotz der Vertragsverlängerung abzuwarten. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über die Bemühungen des deutschen Rekordmeisters, den englischen Nationalspieler Harry Kane von Tottenham Hotspur zu verpflichten.