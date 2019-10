Birgit Kober - aus dem Krankenhaus zum Weltmeistertitel?

Birgit Kober ist erst seit einem Tag wieder im Kugelstoß-Training. Die Ausnahme-Para-Sportlerin verliert das Augenlicht, bis zum Wochenende lag sie noch im Krankenhaus. Auf dem linken Auge sieht sie gar nichts mehr, eine Sehnerv-Entzündung beeinträchtigt seit kurzem auch das rechte Auge.

Die Kugelstoßerin sieht nur noch Dinge, die ganz nah vor ihrem Auge sind. Wenn sie die Begrenzung des Kugelstoßrings sucht, muss sie sich erst einmal nach unten beugen, um sie auch zu erkennen. Kurz vor den Weltmeisterschaften in Dubai (7. bis 15. November) muss die viermalige Titelträgerin ihre Technik umstellen.

Was die schleichende Erblindung für ihr Leben bedeutet, versucht die 48-Jährige auszublenden. Es sind kleinen Dinge des Alltags, die der Sportlerin zu schaffen machen. Temperatur der Herdplatte einstellen? Mit nachlassender Sehkraft alles andere als trivial.

Birgit Kober - eine Ausnahmesportlerin kämpft weiter

Aber Schickssalsschläge meistern - das hat die Kugelstoßerin und frühere Speerwerferin in ihrem Leben gelernt. Und will sich deshalb auch nicht von den neuesten Tiefschlägen ihres Körpers unterkriegen lassen. "Mein Neurologe sagte, ich habe die Sch... am Fuß kleben. Ich glaub', das trifft es." Kober nimmt's mit einer Mischung aus Sarkasmus und schwarzem Humor.

Ihr sportlicher Ehrgeiz ist aber ungebrochen. Birgit Kober trainiert weiter. Nach London 2012 und Rio 2016 noch einmal Olympiagold 2020 - wieso nicht? Und auch den WM-Titel in Dubai im kommenden Monat hat sie noch nicht abgeschrieben.