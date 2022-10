"Bin sprachlos" - Münchner John Peterka schießt erstes NHL-Tor

Das Münchner Eishockey-Talent John-Jason Peterka hat sein erstes Tor in der US-Amerikanischen Profiliga NHL erzielt. Der 20-Jährige, der bei den Buffalo Sabres unter Vertrag steht, traf im Duell mit Tim Stützle (Ottawa Senators) nach einer schönen Kombination im zweiten Drittel zum zwischenzeitlichen 1:1 und leitete damit die Wende in der Partie ein.

Nach einem 0:1-Rückstand gewannen die Sabres am Ende zu Hause noch mit 4:1. "Es war die pure Freude", sagte Peterka, der sein drittes NHL-Spiel bestritt und dabei knapp zwölf Minuten Eiszeit bekam: "Ich war so aufgeregt. Ich weiß nicht, bin einfach sprachlos."

Peterka, der 2020 gedraftet wurde, hatte zum Jahreswechsel 2021/22 bereits zweimal für die Sabres auflaufen dürfen - sogar in der ersten Sturmreihe. Der Angreifer, der vor seinem Wechsel in die USA in der DEL für den EHC München aufgelaufen war, spielte den Rest der Saison dann in der AHL und warb mit 80 Scorerpunkten in 80 Spielen für die Rochester Americans für eine schnelle Rückkehr. Jetzt traf er erstmals in der NHL.