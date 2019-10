Gastspiel in Kasachstan: Großes Abenteuer für die Bayern-Frauen

Der kasachische Meister hätte in der vergangenen Saison fast den späteren Champions-League-Finalisten FC Barcelona im Sechzehntelfinale herausgekegelt. Nur dank einem 3:0-Sieg im heimischen Rückspiel konnten die Katalaninnen die 1:3-Niederlage in der zentralasiatischen Stadt wieder gut machen. "Viele Mannschaften haben sich schon schwer getan in Kasachstan", erklärt FC Bayern-Trainer Jens Scheuer vor der Partie bei BIIK (Mittwoch, 16.10.2019, 10.00 Uhr).

Steigerung durchaus angebracht

"Wir sind gewarnt, aber natürlich fahren wir auch nach Kasachstan, um das Spiel zu gewinnen", sagt der Coach im Vorfeld der Achtelfinalbegegnung. Allerdings musste er nach dem knappen Erreichen der Achtelfinalrunde der Bayern-Frauen seine Erwartungen schon einmal dämpfen. Nur ein 2:1-Last-Minute-Sieg beim FC Göteborg ermöglichte den Münchnerinnen trotz einer 0:1-Heimniederlage im Rückspiel das Weiterkommen. Auch in der Bundesliga musste der Vizemeister zuletzt eine 0:1-Niederlage in Hoffenheim hinnehmen. Eine klare Steigerung ist also notwendig.

Reise ins weitgehend "unbekannte Kasachstan"

Aber nicht nur rein sportlich gesehen ist das Achtelfinalspiel für die Münchnerinnen eine Herausforderung. Für die meisten Fußballerinnen des FC Bayern München bedeutet die Tour nach Schymkent, wo BIIK Kasygurt beheimatet ist, ein großes Abenteuer. Nur Simone Laudehr hat mit der Nationalmannschaft schon drei Mal in Kasachstan gespielt. Für "die Mädels, die noch nie da waren, ist es eine Reise ins Unbekannte", erzählt die Mittelfeldspielerin.