Big Points für Fürth gegen Tabellennachbar Magdeburg

Das 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Magdeburg bedeutet drei "big points" für die SpVgg Greuther Fürth. Mit nun 30 Punkten verbesserten sich die Franken auf den elften Rang. Dabei zogen sie an Gegner Magdeburg und dem 1. FC Nürnberg in der Tabelle vorbei. Den Torreigen eröffnete Julian Green in der 64. Spielminute. Danach trafen auch noch Daniel Heber per Eigentor (69.) und Lukas Petrov (75.).

In der ersten Hälfte egalisierten sich beide Teams, wobei das Kleeblatt zweimal durchbrach. Bereits in der 3. Minute nutzten sie einen Fehler der Gäste, durch den Ragnar Ache eigentlich frei hätte einschießen können, doch den Ball falsch traf. Eine halbe Stunde später legte Lukas Petkov dann den Ball im direkten Duell an FCM-Keeper Dominik Reimann und am Tor vorbei.

Alle Tore nach der Pause

Magdeburg kam auf der anderen Seite erst ganz kurz vor der Halbzeit gefährlich vors Tor, aber Herbert Bockhorn scheiterte zunächst mit einem Distanzschuss, ehe er in der Nachspielzeit eine Flanke knapp verpasste!

Nach der Pause zunächst das gleiche Bild. Erst der Treffer von Green löste den Knoten. Nach einem abgeblockten Schuss von Ache fackelte Green nicht lange und traf zum 1:0. Danach legten sich die Gäste selbst zwei Eier ins Nest - erst das Eigentor von Heber, dann ließ der sonst starke Torwart Reimann ein Schüsschen von Petkov durch die Hosenträger rutschen. Damit waren die Magdeburger geschlagen.