Bierhoff verteidigt Löw: "2020 war keine Entwicklung möglich"

In einer Videokonferenz am Freitag stellte sich Oliver Bierhoff klar hinter Joachim Löw: "Im absoluten Ausnahmejahr 2020 konnte der Trainer gar keine Entwicklung vorantreiben", sagte der Direktor des Deustchen Fußball-Bundes (DFB). Zuvor hatte Bierhoff in einer Präsidiumssitzung der Verbandsspitze in Frankfurt/Main seine Einschätzung der vergangenen zwei Jahre präsentiert. "Wir im DFB haben am Anfang gesagt: Hauptsache, wir machen die Spiele. Hauptsache, wir kommen durch", berichtete Bierhoff. 2020 seien alle Ziele erreicht worden: Die DFB-Auswahl hatte nach der desolaten WM 2018 die direkte Qualifikation für die EM 2021 erreicht und ist im Topf 1 der Auslosung für die WM-Qualifikation 2022 gesetzt. In der Nations League wurde der Abstieg vermieden.

Es ist ein tolles Ergebnis, das der Bundestrainer unter diesen Umständen und Schwierigkeiten erreicht hat. Oliver Bierhoff