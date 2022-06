Bierhoff sorgt sich um FC-Bayern-Profis Gnabry und Sané

Gnabry-Vertragsverlängerung weiter offen

Eine Ahnung hat er bereits: "Man muss davon ausgehen, dass Sadio Mané als Top-Transfer am Anfang gesetzt ist." Was das für Sané und Gnabry bedeutet? "Dieser Situation muss sich jeder Spieler bewusst sein und für sich entscheiden, was für seine eigene Situation und Entwicklung am besten ist", so der DFB-Funktionär.

Andere Szenarien wären gar noch dramatischer für die Spieler: Sollte Gnabry seinen 2023 auslaufenden Vertrag etwa nicht verlängern wollen, soll es bei den Bayern sogar Überlegungen geben, den Offensivmann auf der Tribüne schmoren zu lassen. Das berichtet der "Kicker".

Gnabry zögert weiterhin, das Münchner Angebot anzunehmen und seinen 2023 auslaufenden Vertrag zu verlängern. Sané (beide 26) ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden.