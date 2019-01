Bierhoff in Doha: Der DFB "spioniert" in Katar

Oliver Bierhoff verweilt aktuell zwei Tage in Katars Hauptstadt Doha. Drei Jahre vor dem Start der Weltmeisterschaft will er Erkenntnisse zum Austragungsort in der arabischen Welt gewinnen, Ansprechpartner kennenlernen und Informationen zu möglichen Mannschaftsquartieren sammeln. Er informiert sich über den Bauzustand der Stadien und die gegebene Infrastruktur.

Alles, damit die Nationalmannschaft im Falle einer WM-Qualifikation auf diese Erfahrungen schnellstens zurückgreifen kann. Schließlich muss dann das ideale Hotel mit den perfekten Trainingsmöglichkeiten gebucht werden - in der Hoffnung, dass das Team besser abschneidet als noch in Russland.

"Der Zwischenschritt ist die EM, aber unser Ziel ist es natürlich, hier bei der WM eine erfolgreiche Mannschaft zu stellen." Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff