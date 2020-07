Bierduschen und Freudentränen bei Aufsteiger Würzburger Kickers

Deutsche Fußball Liga gratuliert

Glückwünsche an den Aufsteiger sandte auch die Deutsche Fußball Liga (DFL): "Gratulation an die Mannschaft, an das Trainerteam um Michael Schiele und an alle Verantwortlichen im Club."

Geschäftsführer Christian Seifert schrieb: "Im Namen der DFL herzliche Glückwünsche zum Aufstieg an die Würzburger Kickers – nach bemerkenswerten Leistungen speziell in den vergangenen Wochen. Die Kickers haben bereits in der vergangenen Saison zum oberen Tabellendrittel gehört, jetzt kehren sie in die 2. Bundesliga zurück." Das wurde von den Fans auch in der unterfränkischen Stadt ausgiebig gefeiert.