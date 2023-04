Artikel mit Audio-Inhalten

> Sport > Bier-Eklat und Spielabbruch: Konsequenzen für alle

Bier-Eklat und Spielabbruch: Konsequenzen für alle

Der Bier-Angriff auf den Schiedsrichter in Zwickau mit anschließendem Spielabbruch überschattete den Spieltag in der 3. Liga. Dem FSV und dem Täter drohen Konsequenzen. Eine Spielwertung am grünen Tisch hätte auch Auswirkungen auf bayerische Klubs.