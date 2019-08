24.08.2019, 14:55 Uhr

Bielefeld nimmt die Punkte aus Regensburg mit

Jahn Regensburg musste sich am vierten Spieltag Arminia Bielefeld geschlagen geben. Beim 3:1-Erfolg waren die Ostwestfalen näher am vierten Treffer, als die Oberpfälzer am Anschluss.