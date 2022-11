Biathlon: Zobel vom SC Partenkirchen überrascht mit Podestplatz

Erfolgreicher Auftakt für die deutschen Biathleten: Gleich im ersten Rennen der Saison über 20 Kilometer schaffte es David Zobel vom SC Partenkirchen dank einer fehlerfreien Schießleistung auf den dritten Platz (0/59,3). "Ich kann es noch gar nicht glauben", sagte der 26-Jährige im ARD-Interview. Für den Oberbayern, der sich erst in den internen Ausscheidungsrennen einen Weltcup-Startplatz gesichert hatte, war es das erste Podium seiner Karriere.

Den Sieg sicherte sich der Schwede Martin Ponsiluoma, der sich einen Fehler leistete. Auf den zweiten Platz landete überraschend der Schweizer Niklas Hartweg (0/+37,2), der auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat.

Gute deutsche Mannschaftsleistung

Auch die anderen DSV-Athleten zeigten vielversprechende Leistungen. Nur knapp hinter Zobel belegt Roman Rees (1/+1:00,9) den vierten Platz. Justus Strelow wurde 17 (2/+2:57,6),. einen Platz dahinter rangiert der Allgäuer Philip Nawrath (2/+3:00,1). Altmeister Benedikt Doll schaffte es mit drei Fehlern auf den 20. Platz (3/+3:04,0), Johannes Kühn wurde 35. (4/+3:42,4).

"Das sollte uns ein gutes Selbstvertrauen geben", sagte Bundestrainer Mark Kirchner in einer ersten Reaktion. "Es ist das erste von ganz vielen Rennen in dieser Saison. Das nehmen wir gerne als Motivationsschub und als Bestätigung unserer bisherigen Arbeit mit. Jetzt heißt es die Bälle flach halten und möglichst so weitermachen." Zobel und Rees haben mit ihren guten Platzierungen auch die interne WM-Norm genackt. Die Weltmeisterschaften finden vom 8. bis 19. Februar in Oberhof statt.