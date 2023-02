Biathlon-WM: Johannes Thingnes Bö holt viertes Gold

Es ist mittlerweile ein alt bekanntes Bild: Johannes Thingnes Bö reckt den Finger in die Höhe und macht seinen ikonischen Schuss-Jubel. Der Norweger dominiert die Biathlon-WM in Oberhof und vergoldet jeden Wettbewerb, bei dem er antritt. In Oberhof hat er seine Gold-Sammlung auf vier vergrößert.

Auch im Einzel war Bö nicht zu schlagen. Trotz zweier Fehlschüsse stand der 29-Jährige nach 20 Kilometern am Ende ganz vorne. Weder Silber-Gewinner Sturla Holm Laegreid (+1:10,7 Minuten / 1 Fehler), noch der Schwede Sebastian Samuelsson ( +1:11,1 / 1), der sich Bronze sicherte, konnte den Dominator aufhalten, der trotz seiner Startnummer 11 als Erster ins Ziel lief und noch kurz vor Schluss Quentin Fillon Maillet überholte. Der Franzose wurde am Ende Vierter.

Benedikt Doll läuft auf Rang fünf, Top-Ten-Platz für Nawrath

Bester Deutscher war Benedikt Doll (+2:09,6) , der sich nur einen Schießfehler leistete und am Ende Fünfter wurde. Philipp Nawrath (SK Nesselwang), der im Einzel seinen ersten Einsatz bei der WM in Oberhof hatte, leistete sich im dritten Schießen zwei Fehler und schaffte es trotzdem auf den neunten Platz (+3:20,2)

Auch Justus Strelow, der kurzfristig den angeschlagenen Johannes Kühn ersetzte, lieferte ein starkes Rennen und landete auf einem guten 13. Platz (1/+4:14,2).