Biathlon-WM: Samuelsson gewinnt Massenstart - Strelow Siebter

Keine Medaille für die deutschen Männer im Massenstart. Einzig Justus Strelow konnte sich dank seiner starken Schießleistung einen Platz in den Top-15 sichern. Der beste Deutsche am heutigen Tag kam als Dreizehnter mit etwas weniger las zwei Minuten Rückstand auf den Sieger Samuelsson ins Ziel. Sein schwedischer Landsmann Martin Ponsiluoma holte Silber vor dem geschlagenen Dominator der WM in Oberhof, dem Norweger Johannes Thingnes Boe.

Strelow eine Bank am Schießstand

Sieger Samuelsson blieb fehlerlos bei allen vier Schießen und auch der 26 Jahre alte Strelow war lange ohne Fehler. Erst beim letzten Schießen ließ er eine Scheibe stehen. Roman Rees und Johannes Kühn kamen einige Plätze hinter Strelow auf den Rängen 18 und 21 ins Ziel. Für Johannes Kühn war nach fünf Fehlern nicht mehr nach vorne möglich. Benedikt Doll musste sogar sechs Mal in die Strafrunde und wurde Sechsundzwanzigster.

Das letzte Schießen dreht das Rennen

Die Entschiedung an der Spitze fiel erst im letzten Schießen. Weil die beiden Schweden null Fehler schossen zogen sie noch am Topfavoriten Johannes Thingnes Boe vorbei, der den allerletzten Schuss daneben setzte. Auf der strecke fehlten dem Norweger dann die Körner nach einer langen WM, um die Lücke nach vorne noch zu schließen. Nach drei Bronze-Medaillen belohnt sich der Schwede Sebastian Samuelsson mit eienr Goldmedaille.