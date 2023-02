> Sport > Biathlon-WM: Pidrutschnji mit emotionaler Botschaft an Ukrainer

Biathlon-WM: Pidrutschnji mit emotionaler Botschaft an Ukrainer

Vor einem Jahr zog der Biathlet Dmytro Pidrutschnji in den Krieg, um die Ukraine vor dem Einmarsch Russlands zu verteidigen. Am Samstag feierte er bei der Biathlon-WM in Oberhof seinen fünften Platz mit einer emotionalen Botschaft.