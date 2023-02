Biathlon-WM: Herrmann-Wick sprintet zu Gold

Bei den letzten Weltmeisterschaften vor zwei Jahren auf der Pokljuka reichte es im Sprint für Denise Herrmann-Wick nur für den undankbaren vierten Platz. Doch angefeuert von 20.000 Zuschauern in Oberhof sicherte sich die 34-Jährige die Goldmedaille im Sprint über 7,5 km.

Herrmann-Wick schoss überlegt, nicht hektisch - und räumte so alle Scheiben ab. Und läuferisch holte sie alles aus sich heraus. Im Ziel hatte die Wahl-Ruhpoldering einen knappen Vorsprung von 2,2 Sekunden auf die Zweitplatzierte Hannah Öberg aus Schweden, die ebenfalls fehlerfrei blieb. Auf Platz drei landete Öbergs Teamkollegin Linn Persson (0/+26,2 Sek.).

Gold bei Heim-WM - "Unglaublich"

"Es ist unglaublich. Heute war ich wirklich total aufgeregt und bin schon beim Einlaufen vom Puls gar nicht mehr runtergekommen. Ich habe echt extrem kämpfen müssen, damit ich bei mir bleibe", sagte die glückliche Herrmann-Wick im Anschluss im ZDF. Sie steht zum zweiten Mal bei einer WM ganz oben auf dem Podest. 2019 hatte sie in Östersund Gold in der Verfolgung gewonnen. Nun aber bei einer Heim-WM Gold zu holen "kann man mit Worten nicht beschreiben", erklärte die 34-Jährige weiter. Herrmann-Wick ist die erste deutsche Sprint-Weltmeisterin seit Magdalena Neuner, die bei der Heim-WM 2012 in Ruhpolding gewonnen hatte.

Gutes WM-Debüt von Schneider und Kebinger

Mit ihrem Sieg im Sprint hat sich Herrmann-Wick auch eine hervorragende Ausgangsposition für den Verfolger am Sonntag über 10 km geschaffen. Aber auch Sophia Schneider kann mit ihrem Sprint zufrieden sein. Die Oberteisendorferin wurde Siebte (1/+57,6 Sek.). Hannah Kebinger (SC Partenkirchen) beendete das Rennen auf dem 17. Platz (1/1:15,9 Min.). Janina Hettich-Walz kam als 23. (1/+1:33,1 Min.) ins Ziel. Etwas enttäuschend verlief der Sprint für Lokalmatadorin Vanessa Voigt. Mit zwei Fehlern wurde sie 41. (2/+2:05,7 Min.).