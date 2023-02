> Sport > Biathlon-WM: Herrmann-Wick ohne Top-Ten Platzierung im Einzel

Denise Herrmann-Wick hat im Einzel über 15 Kilometer ihre dritte Medaille bei den Weltmeisterschaften in Oberhof verpasst. Die Wahl-Ruhpoldingerin landete am Ende nicht in den Top Ten. Beste Deutsche beim schwedischen Doppelsieg war Sophia Schneider.