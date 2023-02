Biathlon-WM: DSV-Duo verpasst Medaille in der Staffel

Sophia Schneider und Philipp Nawrath haben bei der Heim-WM in Oberhof in der Single-Mixed-Staffel das Podest klar verpasst und nur einen enttäuschenden sechsten Rang belegt. Weltmeister wurde Norwegen mit Marte Olsbu Röiseland und Überflieger Johannes Thingnes Bö vor Italien.

Entscheidende Strafrunde

Nachdem Sophia Schneider aus Oberteisendorf eine Strafrunde gesammelt hatte, waren die Medaillenträume ausgeträumt. Aufgrund der insgesamt ausbaufähigen Schießleistung reichte es für sie und dem Allgäuer Philipp Nawrath am Ende zu Platz sechs in der Single Mixed Staffel. Das DSV-Duo leistete sich im Rennen über 4x3 + 1,5 km eine Strafrunde und 12 Nachlader und hatte 1:30,7 Minuten Rückstand. "Ich wusste nicht genau, wo ich hinschieße liegend", kommentierte Schneider ihr Schießen, das in einer Strafrunde endete, nach dem Rennen am Sportschau-Mikrofon.

Der DSV ging ohne Denise Hermann-Wick ins Rennen, die bei dieser WM bereits zwei Medaillen geholt hatte, aber mit Blick auf die Staffel am Samstag und den Massenstart am Sonntag auf einen Start verzichtete.

Historischer Sieg für Norwegen

Für Röiseland war es der 13. WM-Titel. Sie übernahm damit den Rekord von Magdalena Neuner. Bö fuhr als erster Mann bei nur einer WM seinen fünften Sieg ein. Bei den Frauen halten Laura Dahlmeier (2017) und Röiseland (2020) mit eben jenen fünfmal Gold die Bestmarken.