Biathlon-WM 2025 in Lenzerheide: Zeitplan, Teilnehmer, Favoriten

Die WM im Februar ist das Highlight für die Biathleten und wartet mit einer Premiere auf: Zum ersten Mal findet eine Biathlon-WM in der Schweiz statt. Lenzerheide ist Ausrichter der Titelkämpfe der Skijäger. Im Kanton Graubünden werden in zwölf Disziplinen die neuen Weltmeister ermittelt.

Der Austragungsort Lenzerheide

Die Roland Arena, die auf dem Gebiet der Gemeinde Lantsch/Lenz liegt, wurde erst 2013 eröffnet. 2020 fand die Junioren-WM satt, drei Jahre später wurden die Europameisterschaften in Lenzerheide ausgetragen. Im selben Jahr feierte die Strecke auch die Premiere im Biathlon-Weltcup. Im Stadion und entlang der Strecke ist Platz bis zu 15.000 Menschen.

Zeitplan der Biathlon-WM 2025

Mittwoch, 12. Februar, 14.30 Uhr: Mixed-Staffel (4 × 6 km)

Freitag, 14. Februar, 15.05 Uhr: Sprint der Frauen (7,5 km)

Samstag, 15. Februar, 15.05: Sprint der Männer (10 km)

Sonntag, 16. Februar, 12.05 Uhr: Verfolgung der Frauen (10 km)

Sonntag, 16. Februar, 15.05 Uhr: Verfolgung der Männer (12,5 km)

Dienstag, 18. Februar, 15.05 Uhr: Einzel Frauen (15 km)

Mittwoch, 19. Februar, 15.05 Uhr: Einzel Männer (20 km)

Donnerstag, 20. Februar, 16.05 Uhr: Single-Mixed-Staffel (4 × 3 km + 1,5 km)

Samstag, 22. Februar, 12.05 Uhr: Staffel der Frauen (4 × 6 km)

Samstag, 22. Februar, 15.05 Uhr: Staffel der Männer (4 × 7,5 km)

Sonntag, 23. Februar, 13.45 Uhr: Massenstart der Frauen (12,5 km)

Sonntag, 23. Februar, 16.05 Uhr: Massenstart der Männer (15 km)

Wer überträgt die Rennen?

ARD und ZDF berichten abwechselnd ausführlich von den Titelkämpfen. Alle Rennen können Sie live im Ersten bzw. im ZDF sowie in den Mediatheken von ARD und ZDF verfolgen.

Auch im Livecenter von BR24Sport verpassen Sie nichts.

Das DSV-Aufgebot

Frauen

Selina Grotian (SC Mittenwald)

Franziska Preuß (SC Haag)

Julia Tannheimer (DAV Ulm)

Sophia Schneider (SV Oberteisendorf)

Johanna Puff (SC Bayrischzell)

Männer

Philipp Horn (SV Frankenhain)

Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

Philipp Nawrath (SK Nesselwang)

Danilo Riethmüller (WSV Clausthal-Zellerfeld

Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)

Deutsche Hoffnungen ruhen auf Preuß und Grotian

Bei der WM im vergangenen Jahr in Nove Mesto sammelten die deutschen Biathleten drei Medaillen: Janina Hettich-Walz holte Silber im Einzel, Benedikt Doll wurde Dritter im Einzel und die Frauen-Staffel gewann in der Besetzung Hettich-Walz, Selina Grotian, Vanessa Voigt und Sophia Schneider Bronze.

Drei Medaillengewinner von 2024 sind nicht mehr dabei: Doll hat seine aktive Biathlon-Karriere beendet, Hettich-Walz legt aktuell eine Baby-Pause ein und Voigt verpasst gesundheitsbedingt die Titelkämpfe.

Jeanmonnot sitzt Preuß im Nacken

Die deutschen Medaillenhoffnungen ruhen daher auf Franziska Preuß und Selina Grotian. Preuß überzeugte diese Saison mit zehn Podestplätzen. Die 30-Jährige vom SC Haag fährt im Gelben Trikot nach Lenzerheide. Grotian holte sich beim Massenstart in Le Grand-Bornand den ersten Weltcup-Sieg ihrer jungen Karriere. Auch in Antholz präsentierte sich die 20-Jährige aus Mittenwald in starker Form und schaffte es im Sprint auf Platz zwei. Stärkste Konkurrentin für Preuß und Grotian ist Lou Jeanmonnot. Die Französin war zuletzt in bestechender Form.

Dank der starken Leistungen von Preuß und Grotian darf sich die Frauen-Staffel berechtigte Hoffnungen auf Edelmetall machen - zweimal stand das DSV-Quartett in diesem Winter schon ganz oben auf dem Podium.

DSV-Männer bislang vor allem am Schießstand enttäuschend

Bei den Männern sieht es dagegen nicht so gut aus: Vor allem am Schießstand schwächeln die DSV-Athleten. Nur zwei Einzelpodeste sprangen bislang für die deutschen Männer raus. Beim ersten Sprint der Saison im finnischen Kontiolahti war der Allgäuer Philipp Nawrath Dritter geworden, Danilo Riethmüller holte sich in Annecy beim Massenstart Rang zwei.

Kein deutscher Biathlet ist unter den Top-Ten der Gesamtwertung. Beim Heim-Weltcup in Ruhpolding schaffte es die DSV-Staffel immerhin auf Platz drei und hofft auch bei der WM auf Edelmetall.

Letzte WM für die Bö-Brüder

Bei den Männern stechen in dieser Saison wieder die Norweger und die Franzosen hervor. Sturla Holm Laegreid führt vor Johannes Thingnes Bö den Gesamtweltcup an. Dahinter folgen mit Eric Perrot und Emilien Jacquelin zwei Franzosen.

Für Johannes Thingnes und sein Bruder Tarjei ist die WM in Lenzerheide der letzte große Wettbewerb. Nach der Saison beenden die Brüder ihre beeindruckende Karriere.