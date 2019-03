Bö verschießt und Pidrutschnji wird Überraschungsweltmeister

Mit 56 Sekunden Rückstand auf den neuen Sprint-Champion Johannes Thingnes Bö ging der entthronte Weltmeister Benedikt Doll auf die Strecke. Erik Lesser startete an Position acht (+45 Sekunden), dahinter Arnd Peiffer als Neunter (+47). Philipp Nawrath und Johannes Kühn hatten schon über eine Minute Rückstand.

"Die Medaille wäre heute, sehr sehr schwer gewesen" Benedikt Doll

Bö startet fehlerfrei

Bö ließ im ersten Schießen keine Scheibe stehen und führte das Feld vor Martin Fourcade (0) und Alexander Loginov (1) an. Erik Lesser blieb ebenfalls fehlerfrei und rückte auf Platz vier vor. Johannes Kühn traf alles, Peiffer musste, wie Doll in die Strafrunde. Nawrath verpasste sogar drei Scheiben. Lesser hielt sich mit einer perfekten Schießeinlage auch im zweiten Schießen in den Top vier. Bö verpasste eine Scheibe, blieb aber vorne. Doll hatte sich dieses Mal treffsicher wieder auf Platz sieben vorgearbeitet. Peiffer verpasste erneut eine Scheibe, auch Kühn musste in die Strafrunde. Philipp Nawrath drehte zwei Extrarunden.

Bö verpasst drei Scheiben und WM-Titel

Nach dem dritten Schießen wechselte die Führungsgruppe. Bö blieb vorne. Doll konnte sich trotz Strafrunde in den Top Ten halten. Lesser fiel dagegen nach zwei Fehlern zurück, Teamkollege Peiffer setzte seine Serie mit einem Fehler fort. Kühn musste drei Strafrunden drehen, Nawrath hatte sich gefangen und traf dieses Mal alle Fünf.

Beim vierten Schießen machte es Johannes Thingnes Bö wieder spannend. Der Norweger musste 450 extra Meter laufen und so führte überraschend der Ukrainer Dmytro Pidrutschnji das Feld an, doch der laufstarke Norweger nahm die Verfolgung auf. Konnte den Ukrainer aber nicht mehr einfangen und verpasste Gold um 8,3 Sekunden. Dritter wurde der Franzose Quentin Fillon-Maillet. Für das DSV-Team hatte Lesser mit drei Fehlern seine Chance auf einen Podestplatz vergeben. Doll und Peiffer verpassten jeweils vier Scheiben, Nawrath fünf und Kühn insgesamt sechs.