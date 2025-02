Familie Preuß feiert WM-Gold: "Das sind einmalige Momente!"

WM-Gold in der Verfolgung für Franziska Preuß. Als die Hymne bei der Siegerehrung am Sonntagmittag erklang, hatte nicht nur die Biathletin selbst Freudentränen in den Augen. Auch ihre Mutter Elisabeth fühlte in Lenzerheide mit, während der Vater Georg den größten Moment in der Karriere seiner Tochter mitfilmte.

Elisabeth Preuß: "Keiner hat es sich so sehr gewünscht wie wir."

"Keiner hat es sich so sehr gewünscht wie wir, die immer so nah dran waren und das alles die letzten Jahre mitgemacht haben. Umso schöner ist es heute", freute sich Elisabeth Preuß im Sportschau-Interview. Bei traumhaftem Wetter blieb die WM-Zweite im Sprint fehlerfrei am Schießstand und lief taktisch perfekt in der Loipe. Alles hat gepasst.

Schon vor dem letzten Schießen hatte Preuß einen stolzen Vorsprung vor ihren Verfolgerinnen, dann schoss die Athletin vom SC Haag auch beim letzten Stehendanschlag fehlerfrei. Dieser Moment war ganz besonders für Elisabeth Preuß: "Ich habe mich auf der Tribüne mal kurz auf den Boden gesetzt, als sie beim letzten Schießen weg war, weil ich einfach die Fassung verloren habe. Das sind einmalige Momente. Ich weiß nicht, ob wir es noch mal erleben, müssen wir nicht."

Georg Preuß: "Der Druck ist weg"

Schließlich glitt Preuß mit satten 39,10 Sekunden Vorsprung vor der Zweitplatzierten Schwedin Elvira Öberg über die Ziellinie. "Man kann es selber fast gar nicht fassen. Man ist einfach nur glücklich, es war wirklich das perfekte Rennen", strahlte die Weltmeisterin.

Nachdem Franziska Preuß in den vergangenen Jahren aufgrund von Verletzungen und Krankheit oft nicht ihr volles Potenzial ausschöpfen konnte, fiel auch von ihrem Vater Georg Preuß eine Last ab: "Jetzt haben wir das geschafft und jetzt hoffen wir, dass es so weitergeht. Der Druck ist weg", so der Bergläufer.

Einen mittrinken? "Selbstverständlich, wir kommen aus Bayern!"

Wie genau der Triumph gefeiert werden soll, wussten beide Elternteile kurz nach dem Rennen noch nicht, aber eines war sicher für Georg Preuß: "Sie dürfte schon einen mittrinken. Selbstverständlich, schließlich kommen wir aus Bayern!"