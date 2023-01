Biathlon-Weltcup in Antholz: Herrmann-Wick Sechste im Sprint

Mit Denise Herrmann-Wick auf Platz sechs und Janina Hettich-Walz auf Rang sieben kamen in Antholz zwei deutsche Sprinterinnen auf einen Top-10-Platz.

Generalprobe für die Heim-WM ohne Podestplatz

Herrmann-Wick verpasste aber bei der Generalprobe für die Weltmeisterschaft in Oberhof einen weiteren Podestplatz. Die 34-jährige Einzel-Olympiasiegerin leistete sich zwei Schießfehler, wodurch sie nicht über Platz sechs hinaus kam. Dank ihres mit Abstand stärksten Saisonrennens wurde Janina Hettich-Walz ohne Schießfehler Siebte und erfüllte so die verbandsinterne Norm für die bevorstehende WM in Oberhof.

Preuß-Comeback endet mit Platz 38

Franziska Preuß musste sich bei ihrer Weltcup-Rückkehr nach mehrwöchiger Krankheitspause mit Rang 38 begnügen. Die 28-Jährige konnte in der Loipe noch nicht wieder mithalten, sie hatte am Ende 1:40,7 Minuten Rückstand auf die Spitze. Vanessa Voigt (2 Schießfehler) belegte Platz 29, Saison-Debütantin Hanna Kebinger (1) schaffte es auf Rang 19, und Sophia Schneider (2) kam als 21. ins Ziel.

Wierer gewinnt den Heim-Wettkampf

Den Sieg holte sich bei ihrem Heimrennen in Antholz die fehlerfreie Italienerin Dorothea Wierer. Platz zwei sicherte sich die Französin Chloé Chevalier vor der Schwedin Elvira Öberg (beide 0 Fehler). Vor allem Herrmann-Wick und Hettich-Walz verschafften sich eine gute Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen am Samstag (13.00 Uhr, Liveticker).