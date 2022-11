Biathlon: Voigt, Herrmann-Wick und Schneider mit starkem Start

Starker Einstand für die deutschen Biathletinnen: Vanessa Voigt verpasste knapp das Podest, Denise Herrmann-Wick wurde Sechste und Sophia Schneider überraschte als Elfte.

Einzel-Olympiasiegerin Herrmann-Wick verfehlte im ersten Rennen der Saison zwei Scheiben und kassierte dafür zwei Strafminuten, die sie mit ihrer läuferischen Klasse auffangen musste.

Teamkollegin Vanessa Voigt, eine der besten Schützinnen des letzten Weltcupwinters, zeigte sich dagegen schon im ersten Rennen der Saison wieder treffsicher. Nach dem vierten fehlerfreien Schießen ging sie mit Vorsprung auf die Wahl-Ruhpoldingerin in die letzte Runde. Obwohl Herrmann-Wick noch den Turbo startete, brachte die 25-jährige Thüringerin noch 30,9 Sekunden Vorsprung ins Ziel.

DSV-Team startet mit starkem Ergebnis

Aufs Treppchen reichte es zwar für beide DSV-Starterinnen nicht, doch mit einem Rückstand von 1:00,5 Minuten auf die Bestzeit der Schwedin Hanna Oeberg, landete Voigt auf Rang vier. Schneller waren nur noch die zweitplatzierte Norwegerin Ingrid Landmark Tandrevold und Lisa Vittozzi (Italien).

Herrmann-Wick wurde starke Sechste. "Ich fühl mich wirklich gut und vom Schießen her konstant", sagte die 33-Jährige, die mit dem Rennen trotz verpasstem Podestplatz "rundum zufrieden" war.

Schneider überrascht als Elfte

Ein gutes Rennen lieferte auch die Traunsteinerin Sophia Schneider ab. Die 25-Jährige wurde trotz zweier Schießfehler gute Elfte. "Ich hab versucht, dass ich mich richtig fokussiere", so Schneider, die ihr Glück kaum fassen konnte. Und die nach der Qualifikation für den Weltcup noch einen draufsetzen wollte. "Das ist mir gelungen."

Juliane Frühwirt als 23. und Anna Weidel (26.) rundeten das gute DSV-Ergebnis ab. "Für den Einstieg ist es ganz okay", sagte Weidel. "Ich bin ganz zufrieden". Frühwirt ergänzte: "Das macht einfach Lust auf mehr."

Ohne Preuß, Eckhoff und Roiseland

Franziska Preuß, die in der Vorbereitung wegen gesundheitlicher Probleme mehrere Wochen pausieren musste, ließ den schweren Klassiker über 15 Kilometer kurzfristig aus. Die 28-Jährige fühlte sich noch nicht zu 100 Prozent fit, klagte über Husten. "Der Plan ist, dass Franziska beim Sprint am Samstag startet", erklärte Teamärztin Katharina Blume.

Auch Norwegens beste Biathletinnen Marte Olsbü Roiseland und Tiril Eckhoff fehlten nach gesundheitlichen Problemen beim Saisonauftakt. Beide hatten sich nach dem Saisonabschluss im März mit Corona infiziert. Bei Strahlefrau Eckhoff war es so schlimm, dass sie sogar an ein Karriereende dachte und bis auf Weiteres pausiert. Die Norwegerin litt danach an schweren Schlafstörungen, die ihr Leben massiv beeinträchtigten. "Ich hatte nach der Covid-Erkrankung Probleme. So was würde ich nicht mal meinem schlimmsten Feind wünschen", sagte sie über ihre Schlaflosigkeit beim norwegischen Sender TV2.