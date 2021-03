Deutsche Skijäger im Verfolger nicht treffsicher unterwegs

Für die deutschen Skijäger lief es im siebten und insgesamt vorletzten Verfolgsrennen der Saison nicht gut. Den Kampf um die Top-Plätze verloren Erik Lesser, Arnd Peiffer, Benedikt Doll und Roman Rees am Schießstand. Am besten kam dabei noch Erik Lesser mit drei Fehlern davon. "Die Windverhältnisse liegend haben es nicht einfach gemacht", analysierte Lesser. "Es war nicht ganz so einfach."

Lesser hatte am Samstag (13.03.21) im Ziel als bester Deutscher 1:45,3 Minuten Rückstand auf den siegreichen Franzosen, der auch schon den Sprint gewonnen hatte. Maillet konnte sich nach 28:47,7 Minuten vor dem Norweger Johannes Thingnes Bö (+8 Sek.) und dem Franzosen Emilien Jacquelin (+14,6) durchsetzen.

Doll und Peiffer kassieren sieben Strafrunden

Trio verpasst auch Top 20: Doll musste sieben Strafrunden laufen und hatte 2:43,1 Minuten Rückstand auf die Bestzeit. Auch Peiffer verpasste sieben Scheiben und absolvierte wie Doll 1.050 Extrameter. Das reichte am Ende noch für Platz 24 und 27. Roman Rees reihte sich mit vier Fehlern auf Rang 31 ein.