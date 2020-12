Biathlon-Verfolgung: Benedikt Doll arbeitet sich auf Rang 13 vor

Auch die zweite Wettkampfwoche in Hochfilzen bleibt weiter fest in norwegischer Hand. Als erster überquerte am Samstag Sturla Holm Laegreid, der bereits den Sprint für sich entschieden hatte, mit einem Schießfehler nach 12,5 km in 31:14,9 Minuten die Ziellinie und sicherte sich nach einer weiteren überragenden Performance seinen dritten Saisonsieg. Dahinter setzte sich der französische Verfolgungs-Weltmeister Emilien Jacquelin gegen Johannes Thingnes Bø durch. Vetle Sjastad Christiansen und Martin Ponsiluoma reihten sich den den Plätzen vier und fünf ein.

DSV-Team verpasst Top 10

Nach dem verpatzten Sprint starteten die DSV-Athleten mit mehr als 1:30 Minuten Rückstand auf die führenden Norweger in die Verfolgung. Arnd Peiffer und Benedikt Doll gingen als 22. und 23. fast zeitgleich ins Rennen und absolvierten auch das erste Schießen gemeinsam. Während Doll alle Scheiben abräumte, musste Peiffer nach fünf schnellen Schüssen eine Extrarunde drehen. Beim zweiten Liegendschießen blieb Doll erneut fehlerfrei und hatte bis dahin 13 Plätze gut gemacht. Die Zeit auf die Spitze hatte sich aber nicht verändert. Dann aber vergab der 30-Jährige vom SZ Breitnau mit zwei Fehlern sein gute Ausgangsposition. Pfeiffer hingegen blieb nach seinem anfänglichen Fehlschuss zwei Mal in Folge fehlerfrei und rangierte vor dem letzten Schießen auf Position 16. Doch auch der Olympiasieger von 2018 ließ im letzten Anschlag noch mal eine Scheibe stehen und fiel wieder zurück.

Erik Lesser zeigt makelloses Schießen

Als erster Deutscher erreichte Doll das Ziel, der 30-Jährige konnte in der Verfolgung einige Plätze gut machen. "Ich bin sehr glücklich darüber, dass es noch der 13. Platz wurde", sagte Doll in der ARD. Erik Lesser, der bei allen vier Schießeinlagen ohne Fehler blieb und 20. wurde, sorgte für eine Überraschung, entpuppt sich das Schießen in dieser Saison doch immer öfter als das Sorgenkind der DSV-Athleten. Damit konnte der Frankenhainer gegenüber dem Sprint insgesamt 26 Position aufholen. Lesser sei "ganz zufrieden" gewesen, obwohl er in der ersten Runde gestürzt war und sich "ein bisschen müde" fühlte. Peiffer wurde schließlich 24. und verlor somit zwei weitere Plätze. Johannes Kühn musste gleich viermal in die Strafrunde und kam somit nicht über Platz 46 hinaus.

Zum Jahresabschluss am Sonntag stehen die ersten Massenstartrennen des Winters für Männer (12.00 Uhr) und Frauen (14.25 Uhr/beide ARD und Eurosport) auf dem Programm.