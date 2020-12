Biathlon: Überraschung durch Samuelsson, Doll Fünfter

Arnd Peiffer ging als Sprintzweiter 14 Sekunden hinter Sieger Tarjei Bö in den Verfolger. Bö patzte im ersten Schießen und setzte drei Treffer daneben. Peiffer kassierte ebenfalls eine Strafrunde. Die Spitze übernahm der Dritte aus dem Sprintrennen Johannes Thinges Bö (0/0). Der blieb beim, zweiten Anschlag fehlerfrei, im Dritten verpasste er eine Scheibe. Peiffer (1/1/0/ fiel nach einer weiteren Strafrunde zunächst zurück. Beim dritten Schießen traf er alle Scheiben und war wieder in den Top drei dabei. Im vierten Schießen drehte das Rennen. Sebastian Samuelsson (0/0/0/1) übernahm die Führung vor Johannes Thingnes Bö und dem Franzosen Florent Claude. Peiffer schoss drei Fahrkarten und verpasste den Anschluss und eine Top-Platzierung. "Ich bin sauer auf mich selbst, dass ich das nicht hinbekommen habe", so Peiffer.

Doll behält die Nerven

Benedikt Doll, der als Achter mit 51 Sekunden Rückstand ins Rennen gegangen war, hatte die Nerven dagegen im Griff und ging als Siebter in die Schlussrunde (1/0/0/1). Doll lief noch auf Platz fünf vor. Peiffer (+1:18,8) verlor viel Zeit und kam als 18. ins Ziel. Erik Lesser (2/0/2/0|+1:26,4) landete auf Platz 19. Johannes Kühn (0/1/1/3|+1:50,2) wurde 25., Roman Rees (1/1/0/1|+1:52,5) 27., Lucas Fratscher (1/1/0/3|+3:05,9) 41..

Samuelsson brachte seinen Vorsprung in 32;26,7 Minuten vor Claude (+15,8) ins Ziel. Johannes Thingnes Bö (+19,5) wurde Dritter.