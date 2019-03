Biathlon-Trainer Kröll: Der Meistermacher im Hintergrund

Improvisation gefragt

Dabei waren und sind die Trainingsbedingungen für Dahlmeier & Co. alles andere als weltmeisterlich. Es gab lange weder Toiletten noch Umkleidekabinen am Schießstand auf dem Truppenübungsplatz in Mittenwald. Kröll hatte immer zwei Autobatterien im Transporter, an die er die Stromkabel für die Schießanlage anschloss. Ohne hätte er die Scheiben mit Seilen betätigen müssen. Auf der Skiroller-Strecke ist Achtsamkeit gefragt, denn immer mal wieder rauschen Armee- oder Forstfahrzeuge und Pkw vorbei. Aber nur dort können die 14 Athleten des Zoll-Ski-Teams, neben ihnen coacht Kröll in seiner Freizeit noch 24 Nachwuchsleute, laufen und schießen. Das geht am Schießstand an der Bundesstraße in Kaltenbrunn, wo auch trainiert wird, nicht.

Traumberuf

"Vielleicht gibt der Zusammenhalt den Sportlern Geborgenheit und löst ein Wohlbefinden aus, mit dem sie den Nachteil bei den Trainingsstätten ausgleichen", sagt Kröll, der neben dem Fachwissen vor allem mit seinem Einfühlungsvermögen und der richtigen Ansprache an die Sportler punktet. Für den zweifachen Familienvater, der als Biathlet selbst nie Spitze war, ist sein Job ein Traumberuf. Erst machte er Neuner zur Rekord-Weltmeisterin, nun ist Dahlmeier das Aushängeschild im deutschen Team. Nachdem die freiheitsliebende Partenkirchnerin ein Jahr viel selbstständig machte, ist sie wieder viel vor Ort, holte sich bei Kröll und Co-Trainer Toni Buchwieser den letzten Feinschliff für die WM. Alles in Abstimmung mit dem neuen Disziplintrainer Florian Steirer. "Die Zusammenarbeit klappt super."