Preuß nach größtem Erfolg: Erst Party, dann Urlaub in Thailand

Die Kristallkugel-Trophäe gut verpackt im Arm, landete Franziska Preuß einen Tag nach dem größten Triumph ihrer Karriere in München. Die Gesamtweltcupsiegerin war vor allem eines – erschöpft: "Ich muss echt erstmal ein paar Schlafstunden nachholen. Die Abschlussparty habe ich früher schon mal besser weggesteckt", so die 31-Jährige.

Ausgelassene Party der Biathlon-Nationen

Die ausgelassene Feier stieg direkt im Stadion am Osloer Holmenkollen. Die Norweger hatten die Party eröffnet, um die Bö-Brüder zu verabschieden: "Es war einfach cool, wie so ein kleines Festival. Wir haben viel getanzt", so Preuß. "Ich war viel im Franzosenlager unterwegs, die haben sich alle mit gefreut."

Preuß und ihre Konkurrentin aus Frankreich, Lou Jeanmonnot, zeigten beide großen Sportsgeist. Im Massenstartrennen ging es für beide Biathletinnen um den Gesamtweltcupsieg, lange Zeit lagen Preuß und Jeanmonnot gleichauf, dann stürzte die Französin dramatisch auf der Schlussrunde.

Preuß: "Aus Sportlersicht wünsche ich sowas keinem"

Preuß gewann das Rennen und damit auch die Kristallkugel, doch anstatt zu jubeln, drehte sich Preuß zu ihrer Konkurrentin um, um zu sehen, ob alles gut ist. Die Französin war eine der ersten Gratulantinnen.

Am Münchener Flughafen blickte die neue Biathlon-Königin auf die Ereignisse zurück: "Aus Sportlersicht wünsche ich sowas keinem, aber ich glaube, für alle Zuschauer war es echt perfekt und die Spannung bis zum letzten Schuss extrem hoch."

Urlaub in Thailand steht an

Die Athletin vom SC Haag ist für den größten Sieg ihrer Karriere so sehr ans Limit gegangen wie nie zuvor. "Von dem her brauche ich ein bisschen längere Regenerationszeit." Erste Station wird ein Urlaub in Thailand zusammen mit ihrem Lebensgefährten Simon Schempp sein: "Da freue ich mich drauf, dort ist Biathlon eigentlich nicht vorhanden und ich bin nicht der Typ, der gerne im Mittelpunkt steht."

Trotzdem denkt Preuß schon an die nächste Saison, zumindest ein bisschen: "Wenn man die letzten Gesamtweltcup-Siegerinnen angeschaut hat, sieht man, dass sie danach alle Probleme hatten. Von dem her muss man vorsichtig sein und ich lasse es auf mich zukommen."