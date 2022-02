Biathlon-Staffel ohne Preuß und Kühn

Die deutschen Biathleten treten zum Auftakt der Olympischen Winterspiele von Peking in der Mixedstaffel mit Vanessa Voigt, Denise Herrmann, Benedikt Doll und Philipp Nawrath an. Das Aufgebot gab der Deutsche Skiverband am Freitag in Zhangjiakou bekannt, wo die insgesamt elf Rennen der Skijäger bei eisiger Kälte auf rund 1700 Metern Höhe stattfinden. Am Samstag (10.00 Uhr) wird es für die Thüringer Startläuferin Voigt und Schlussläufer Nawrath aus Bayern im gemischtem Team dabei jeweils der erste Olympia-Einsatz.

Nawraths Kindheitstraum geht in Erfüllung

"Wir können auf jeden Fall mitmischen, aber man muss auf jeden Fall aktuell sagen: Wenn andere Nationen ein perfektes Rennen machen, haben wir es schwer", sagte Doll: "Wenn wir ein sehr gutes Rennen machen, können wir uns die Chance bewahren, aber es hängt so ein bisschen damit zusammen, was die anderen machen." Für Nawrath gehe mit dem Einsatz "ein Kindheitstraum in Erfüllung", sagte er: "Wir hoffen natürlich, in den Medaillenrängen angreifen zu können."

Preuß: "Noch viele Fragezeichen"

Für Franziska Preuß kam die Teilnahme an der Mixed-Staffel hingegen noch zu früh. "Es sind noch viele Fragezeichen da", sagte die 27-Jährige nach überstandener Fußverletzung und Corona-Infektion vor dem Auftakt der Winterspiele in Peking: "Ich wäre natürlich gerne mit anderen Erwartungen hingefahren. Aber aktuell muss ich es einfach so nehmen, wie es kommt." Preuß werde alles probieren und ihre "aktuellen 100 Prozent" abrufen, wie sie am Rande der extrem windigen Anlage in Zhangjiakou erzählte, dann schaue sie, "was der Körper so hergibt". Auch ein Start am Montag im Einzel gilt als unsicher.

Auch Kühn nicht für die Mixed-Staffel nominiert

Und auch Johannes Kühn scheint noch nicht bei 100 Prozent zu sein. Der Bayer, der im Dezember den bislang einzigen Sieg der Skijäger in dieser Saison einfahren konnte, wurde in Ruhpolding positiv auf Corona getestet und verpasste wichtige Zeit, um sich auf die Winterspiel vorzubereiten.

In der erst 2014 bei Olympia eingeführten Mixedstaffel ist Deutschland bislang noch ohne eine Medaille. Vor acht Jahren war das Team nach dem Dopingfall um Evi Sachenbacher-Stehle nachträglich disqualifiziert worden.