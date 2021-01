Biathlon-Staffel: DSV-Quartett verpasst das Podest knapp

Rees vertritt Horn exzellent - Doll gehen die Kräfte aus

"Ich bin immer extramotiviert, wenn es in die Staffel geht, weil die Chancen am größten sind. Ich mag die Renndistanz und das Eins-gegen eins, deshalb bin ich da heiß drauf", sagte Roman Rees im ZDF. Er hatte den beim Staffelrennen in Oberhof unglücklichen Philipp Horn erstklassig verteten.

Überhaupt zeigten alle eine ordentliche Leistung. Erik Lesser übergab als Zweitplatzierter auf Rees. Der blieb ebenso wie Arnd Peiffer in der Spitzengruppe. Erst Benedikt Doll musste gegen die bärenstarken Jacquelin und Bö Federn lassen. Auf der Schlussrunde verließen ihn die Kräfte, so dass nicht mehr drin war als der vierte Platz.