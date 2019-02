Biathlon-Sprint-Rennen in Canmore abgesagt

Die Entscheidung ist laut IBU nach einer Sitzung der Rennjury am Sonntagmorgen (Ortszeit) gefallen, "da für den ganzen Tag Temperaturen von etwa minus 20 Grad vorhergesagt sind".

Nächste Station: Soldier Hollow/Utah

Die nächste Station des Biathlon-Weltcups wird Soldier Hollow/Utah in den USA sein. Dort sind von Donnerstag bis Sonntag Sprint, Verfolgung, Single-Mixed- und Mixed-Staffeln geplant. Die Rennen sind die Generalprobe für die WM in Östersund/Schweden, die am 7. März beginnt.