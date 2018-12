Biathlon-Sprint: Hinz beste Deutsche bei Sieg von Wierer

Ohne Powerfrau Laura Dahlmeier, die im zweitklassigen IBU-Cup am Start war, gab es für die DSV-Athletinnen beim Sprintrennen in Hochfilzen keinen Top-Ten-Platz zu holen. Das beste Ergebnis fuhr bei besten Schnee-Bedingungen Vanessa Hinz über die 7,5-Kilometer-Distanz ein. Die Schlierseerin kam als Elfte mit 52,6 Sekunden Rückstand ohne Schießfehler hinter Siegerin Dorothea Wierer aus Italien ins Ziel.

Denise Herrmann, die letztes Jahr noch furios in den Winter gestartet war, musste sich nach fünf Schießfehlern mit einem indiskutablen 60. Platz begnügen und qualifizierte sich nur mit Ach und Krach für das Verfolgungsrennen am Samstag (11.30 Uhr). "Das ist schon bitter, wenn man so schießt", sagte Herrmann zerknirscht.

Preuß will besser schießen, Hinz das Laufen verbessern

Die zwei neunten Plätze von Franziska Preuß (Haag) zum Auftakt in Pokljuka bleiben damit die bisher besten Platzierungen in dieser Saison bei den DSV-Frauen. Preuß (1:20,5 zurück) wurde diesmal mit zwei Fehlern im Stehendschießen nur 28. "Das ärgert mich und war ein Hallo-Wach. Jetzt weiß ich, was ich im Verfolger anders machen muss. Ich muss mehr den Tunnel finden." Bei Hinz (0) passte diesmal das Schießen, dafür war "diesmal das Laufen nicht so gut. Ich muss es zusammenbringen", sagte sie.