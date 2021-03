Biathlon-Sprint: DSV-Frauen abgeschlagen

"Es war heute der Wurm drin", sagte Topläuferin Franziska Preuß in der Sportschau. Mit zwei Schießfehlern, Platz 23 und 50,5 Sekunden Rückstand auf die Siegerin blieb sie deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurück und wurde im Kampf um Platz drei im Gesamtweltcup deutlich zurückgeworfen. Sie hofft aber wie ihre Teamkolleginnen darauf, sich am Samstag in der Verfolgung noch nach vorne arbeiten zu können.

Hettich: "Die Saison war lang"

Die besten Aussichten, das zu schaffen, hat Janina Hettich, die 39,3 Sekunden Rückstand aufholen müsste. "Mit dem Schießen bin ich sehr zufrieden, läuferisch war ich ganz schön kaputt. Die Saison war lang, da geht nicht mehr so viel", sagte Hettich in der Sportschau.

Denise Herrmann, zuletzt zweimal in Nove Mesto auf dem Podest, enttäuschte als 34. ebenso wie Vanessa Hinz auf Rang 27.