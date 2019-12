Biathlon-Sprint: Doll bei Bö-Sieg bester DSV-Skijäger

Benedikt Doll, Johannes Kühn und Philipp Horn haben beim Weltcup-Sprint in Hochfilzen mit den besten Laufzeiten im DSV-Team noch Plätze unter den Top 20 erreicht. Doll hatte nach zwei Strafrunden (1/1) nur 40,7 Sekunden Rückstand auf den Sieger Bö. Der 29-Jährige geht damit am Samstag (14.55 Uhr) als Elfter in guter Position in den Verfolger. "Läuferisch hatte ich richtig gute Ski", freute sich Doll. Überraschend kam Philipp Horn (1/1) noch auf Platz 19. Mit 57,8 Sekunden Rückstand auf Bö schob er sich noch vor seinen Teamkollegen Johannes Kühn. Der 28-Jährige (+57,9) vom WSV Reit im Winkl hatte zwar drei Fehlschüsse aber genug Power, um noch als 20. ins Ziel zu laufen. "Es war ziemlich hart,"so Kühn.

Peiffer und Schempp in Top 30

Mit dem Motto "neuer Ort, neues Glück" versuchte Arnd Peiffer nach dem verkorksten Weltcup von Östersund ein gutes Ergebnis einzufahren. Auch der 32-Jährige blieb nicht fehlerfrei (0/2), lief am Ende aber auf Rang 23. Simon Schempp liefert zunächst eine gute Serie ab, (0/2) doch im zweiten Schießen gingen auch beim Wahlruhpoldinger zwei Schüsse daneben. Der 31-Jährige konnte sich immerhin in der Laufzeit in aufsteigender Form präsentieren. "Auf jeden Fall war ein Fortschritt erkennbar. Eigentlich ein sehr großer Schritt nach vorne", so Schempp, der sich über seine Fehler ärgerte. Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain) musste drei Kreise in der Strafrunde (0/3) ziehen, das reichte nur für Platz 70. "Bin ich mega unzufrieden", so der 31-Jährige.