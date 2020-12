Biathlon: Schneller Peiffer Zweiter im Sprint, Doll Achter

Arnd Peiffer und Erik Lesser gingen das Rennen mit den guten Ergebnissen vom Auftaktwochenende im Rücken selbstbewusst an. Zu schlagen waren Tarjei (0/0) und Johannes Thingnes Bö (1/0). Peiffer setzte zehn Treffer und war auch in der Loipe hervorragend unterwegs. Mit einem Rückstand von 13,9 Sekunden schob er sich hinter Tajej Bö, der das Rennen in 24,03,3 Minuten schneller als sein Bruder absolviert hatte, auf Platz zwei. Johannes Thingnes Bö (+29,4) wurde Dritter.

Doll knackt WM-Norm

Lesser und Peiffer konnten schon am ersten Weltcup-Wochenende im finnischen Kontiolahti die WM-Norm knacken. Benedikt Doll (+50,9) wollte nachlegen. Ihm hatte in den ersten Rennen jedoch noch die Konstanz am Schießstand gefehlt, obwohl er in der Vorbereitung den Fokus darauf gelegt hatte. Diese Mal ging nur ein Schuss daneben und nach einer starken Schlussrunde wurde es Platz acht für den 30-Jährigen. Und erstes Ziel erreicht: Damit holte sich Doll dann auch die WM-Norm. "Ich bin jetzt sehr sehr glücklich, dass es wieder einmal für eine Topplatzierung gereicht hat. Auf der Schlussrunde konnte ich mich richtig gut auspowern", freute sich der DSV-Skijäger. Doll konnte sich wie Peiffer für den Verfolger am Samstag (13.20 Uhr/ARD) damit eine glänzende Ausgangsposition verschaffen.

Lesser kritisiert sich selbst

Der Einzel-Dritte Erik Lesser (0/2) startete ebenfalls fehlerfrei, kassierte aber Stehend zwei Strafrunden. Sein Rückstand im Ziel 1:05,5 Minuten auf die Bestzeit. Immerhin reichte es als 16. noch für einen Platz in den Top 20 der Welt. "Die zwei Fehler stehend sind inakzeptabel", sagte Lesser, der insgesamt zwar zufrieden war. Aber: "Das Selbstbewusstsein vom letzten Wochenende sei aber mehr oder weniger dahin."

Roman Rees (+1:23,9) konnte sich als 27. knapp vor Johannes Kühn (+1,24,5) platzieren. Der hatte sich beim ersten Schießen viel Zeit am Schießstand gelassen und wurde mit der Null belohnt. Stehend verpasste er dann allerdings zwei Scheiben. Lucas Fratzscher wurde mit zwei Fehlern und einem Rückstand von 2:15,3 Minuten 54. und erreichte das Ziel, unter die besten 60 zu kommen.

Horn nicht am Start

Philipp Horn war nicht am Start. Er war wegen eines indifferenten Corona-Testergebnisses vor den ersten Rennen nach Hause geflogen. Beim Weltcup im österreichischen Hochfilzen kehrt er laut eigener Aussage kommende Woche in die deutsche Mannschaft zurück. "Ich fühle mich ganz normal, ich bin kerngesund", sagte der 26-jährige Thüringer am Donnerstag der ARD.