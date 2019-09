Biathlon: Schempp mit zweitem Sieg bei Deutschen Meisterschaften

Massenstart-Weltmeister Simon Schempp hat bei den Deutschen Meisterschaften im Biathlon einen Doppelsieg gefeiert. Nach seinem Sieg im Sprint gewann der 30-Jährige am Sonntag auch die Verfolgung. Die vergangene Saison hatte Schempp wegen Formschwäche vorzeitig abgebrochen und auch die Weltmeisterschaften in Östersund hatte er verpasst. Im Mai dieses Jahres hatte sich der Schwabe noch an der Schulter operieren lassen müssen.

Horchler siegte vor Herrmann

Bei den Frauen gewann Karolin Horchler die Verfolgung vor Denise Herrmann. Dritte wurde Vanessa Hinz. Im Sprint am Tag zuvor hatte sich Herrmann durchgesetzt vor Horchler. Janina Hettich und Marion Deigentesch landeten zeitgleich auf dem Bronzerang.