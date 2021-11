Biathlon-Saisonauftakt: Olympia ist das große Ziel

Wenn das deutsche Biathlon-Team ohne Erfolgsgarant Arnd Peiffer am Wochenende im eisigen Schweden in die 45. Weltcup-Saison startet, ist das Fernziel China bei Denise Herrmann, Franziska Preuß, Benedikt Doll und Co. immer präsent. "Olympia ist das große Ziel", betonte auch DSV-Sportchef Bernd Eisenbichler vor dem Saisonauftakt am Samstag und Sonntag mit zwei Einzel- (11.45 und 15.00 Uhr) und zwei Sprintrennen (11.00 und 13.45 Uhr).

Eine Medaillenvorgabe für die Winterspiele im Februar gibt es nicht. Ohnehin sind die Erwartungen nach Peiffers Abschied beim Deutschen Skiverband (DSV) angesichts der starken Konkurrenz, insbesondere aus Norwegen, Frankreich und Schweden, in den Einzelevents nicht allzu hoch.

Goldenen Zeiten gehören der Vergangenheit an

Die goldenen Zeiten mit Stars wie Laura Dahlmeier oder Magdalena Neuner gehören sowieso längst der Vergangenheit an. "Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie schwer es ist. Wenn man im Team bei so einem großen Event eine Einzelmedaille gewinnt, dann ist das gut", sagte Bundestrainer Mark Kirchner vorsichtig.

Er setzt eher auf die Team- und Staffelwettbewerbe, "da kämpfen wir als deutsches Team immer ums Podium. Das wären realistische Ziele für unsere Mannschaft, die in einem gewissen Umbruch ist." Um so wichtiger ist "ein solider Einstieg ohne größere Baustellen", wie es die Preuß formulierte, um dann "schnell in einen Flow zu kommen". Die 27-Jährige aus Haag, die im letzten Winter mit vier Podiums- und insgesamt 19 Top-10-Plätzen am besten unterwegs war, gehört bei den DSV-Frauen neben Herrmann zu den aussichtsreichsten Kandidatinnen, um Tiril Eckhoff, Dorothea Wierer und Co. zu ärgern.

Preuß' Ziel: Schnell die Olympia-Quali schaffen

Doch erstes Zwischenziel beim Weltcup in Östersund, der trotz sich zuspitzender Coronalage mit Fans über die Bühne gehen wird, sei laut Preuß erst einmal "möglichst schnell die Olympia-Quali zu schaffen. Damit dieses Thema vom Tisch ist."

Einmal Top-8 oder zweimal Top-15 ist die DSV-Norm für Peking. Doch zu viel Druck mit Blick auf Olympia will sich das DSV-Team nicht machen. "Wir haben bis dahin so viele Stationen. Alles auf Olympia auszurichten, da bin ich nicht der Typ", sagte Preuß.

Auch die Wahl-Ruhpoldingerin Herrmann will eine lange Saison "mit Köpfchen angehen. Der November und Dezember sind nur der Weg zum Ziel und Mittel zum Zweck. Ich mache dieses Jahr eher einen Kaltstart", betonte die 32-Jährige.

Für Eisenbichler ist es jedoch wichtig, "dass wir konstant leistungsfähig sind. Letztes Jahr waren punktuell gute Ergebnisse dabei, aber eben nicht über den gesamten Weltcup-Winter." Siebenmal schafften die deutschen Frauen in den Einzelrennen den Sprung aufs Podium - blieben aber ohne Sieg.