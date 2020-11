Biathlon Re-Start: Der Weltverband nach den Korruptionsvorwürfen

Zweifel an Unabhängigkeit der neuen Doping-Einheit

Die Verbandsspitze hat im Gegensatz zu früher also keine Eingriffs- oder Vertuschungsmöglichkeit mehr. Allein die Integrity Unit legt fest, wer, wann getestet wird. Positive Fälle leitet die Einheit direkt an den Internationalen Sportgerichtshof CAS weiter. Trotzdem gibt es Zweifel an der neuen Struktur. Der Grund ist Franz Steinle. Er ist der Präsident des deutschen Skiverbandes, sitzt im Vorstand des Biathlon-Weltverbandes und im Vorstand der Integrity Unit. Matthias Kamber, langjähriger Anti-Doping-Chef der Schweiz, sieht hier einen potenziellen Interessenskonflikt. "Es macht einen schlechten Eindruck, wenn ein Funktionär in verschiedenen Gremien ist, das ist einfach heutzutage ein No-go", so Kamber. McKenna versprach allerdings, dass Steinle nur eine passive Rolle hat. „Franz soll uns lediglich auf dem Laufenden halten, was beim Weltverband gerade abgeht. Er hat keinerlei Einblick in Doping-Verfahren und das operative Tagesgeschäft", so der Integrity Unit Chef.

Sponsoren halten sich bedeckt

Auch die Deutsche Kreditbank DKB, einer der großen Sponsoren im Biathlon, begrüßt die Neuausrichtung, erwartet aber gleichzeitig eine umfangreiche Aufklärung und Aufarbeitung der Vorwürfe, bezogen auf die Ereignisse vorher im Verband. Die anderen Sponsoren wie BMW, Viessmann und Erdinger alkoholfrei wollten sich auf Anfrage nicht äußern. Solange der Untersuchungsbericht noch nicht veröffentlicht sei, können man nichts dazu sagen, hieß es.

Erik Lesser findet das neue Anti-Doping-System im Biathlon jedenfalls vorbildlich und viel transparenter. „Ein neuer Präsident wurde gewählt, ne neue Constitution, Regelwerk, dann sind wir so als Athleten schon enger involviert und haben Mitspracherecht", sagte der Athleten-Sprecher.