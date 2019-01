Biathlon-Quartett um Dahlmeier feiert Podestplatz

Vanessa Hinz eröffnete das Staffel-Rennen für das deutsche Quartett. Die Oberbayerin musste zwei Mal nachladen und übergab an Position sechs auf Laura Dahlmeier. Die Garmisch-Partenkirchnerin verfehlte eine Scheibe und lief auf Rang vier vor. "Ich wollte von Anfang an Druck machen", sagte Dahlmeier. "Am Schluss haben aber noch ein bisschen die Körner gefehlt."

Mit 42,7 Sekunden Rückstand auf Frankreich schickte sie Franziska Preuß ins Rennen. Auch die 24-jährige Wasserburgerin machte ein gutes Rennen. Zwei Nachlader kosteten zwar Zeit auf die führenden Französinnen und Norwegen an Position zwei. Doch Preuß hatte genug Körner, um als Dritte, mit 27 Sekunden Rückstand auf die weiterhin führenden Französinnen an Schlussläuferin Denise Herrmann zu übergeben. "Bin mit meinem Rennen im Großen und Ganzen zufrieden", so Preuß.

Herrmann braucht vier Nachlader

Herrmann machte es allerdings spannend, denn sie verfehlte insgesamt vier Scheiben. Damit blieb die 30-Jährige auf der Schlussrunde weiter hinter Frankreich und Norwegen. Die Französinnen brachten das Rennen nach 1:04,8 Stunden sicher ins Ziel. Norwegen (+21.5 Sekunden) feierte Platz zwei. Das deutsche Quartett hatte als Dritte nur 42,1 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit.