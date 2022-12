Biathlon: Preuß in Hochfilzen vor Weltcup-Rückkehr

Die ehemalige Staffel-Weltmeisterin Franziska Preuß startet in dieser Woche beim Biathlon-Weltcup im österreichischen Hochfilzen mit Verspätung in die Saison. Wie der Deutsche Skiverband am Dienstag mitteilte, gehört die 28-jährige Bayerin zum Aufgebot, das am Donnerstag zunächst im Sprint antritt. "Franziska Preuß wird wieder ins Team zurückkehren, was uns natürlich sehr freut, da sie eine wichtige Athletin für unser Team ist", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling.

Zwar war Preuß in der Vorwoche mit zum Saisonstart ins finnische Kontiolahti gereist, konnte dort aufgrund anhaltend gereizter Atemwege und Husten jedoch keinen Wettkampf bestreiten. Auch in der Vorbereitung hatten sie gesundheitliche Probleme zurückgeworfen.

Nach gesundheitlichen Problemen: Happy End bei Olympia

Schon in der vergangenen Saison hatte Preuß zum Start mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Erst erlitt sie eine Fußverletzung, dann drohte sie sogar wegen den Folgen einer Corona-Infektion die Olympischen Spiele in Peking zu verpassen.

Dort brauchte sie lange, bis sie auch sportlich in China ankam. Im Einzel und im Sprint schaffte sie es nicht unter die besten 20. Mit Platz 15 in der Verfolgung und Platz acht im Massenstart zeigte sie sich verbessert, ehe sie mit der Staffel die Bronzemedaille gewinnen konnte. "Ich war sehr geknickt und auch wirklich ganz kurz davor, dass ich nach Hause fahre. Der Anspruch an sich selbst ist immer, dass man zufrieden mit sich selbst ist. Und natürlich eine bessere Leistung bringt. Ich habe einfach gemerkt: Das reicht einfach nicht", sagte Preuß damals.

Preuß stellte Fortsetzung der Karriere in Frage

Die Enttäuschung war so groß, dass sie sogar ein Karriereende in Betracht zog. "Dieses ganze emotionale Auf und Ab. Natürlich habe ich mir schon oft gedacht: Es ist zäh. Ich erlebe es ja nicht das erste Mal, dass der Körper einfach nicht mitspielt." Nun ist sie wieder zurück und sol eine der Stützen des deutschen Teams sein.

Bitterling: "Große Fortschritte in der Vorbereitung"

Angeführt wird das Aufgebot bei den Rennen bis Sonntag im Pillerseetal von Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick und Ex-Weltmeister Benedikt Doll, der seinen Sprint-Titel bei der WM 2017 in Hochfilzen gewann. Personelle Veränderungen gibt es nach dem starken Saisonstart mit überraschend vielen Podestplätzen im Team von Bundestrainer Mark Kirchner nicht.

"Es freut uns richtig, wie breit unser Team bei den diversen Wettkämpfen auf den vorderen Plätzen vertreten war", sagte Bitterling: "Es sind offensichtlich große Fortschritte gemacht worden in unserer Vorbereitung, daran gilt es jetzt weiterzuarbeiten." In Österreich stehen nach den Sprints am Donnerstag und Freitag noch Staffel- und Verfolgungsrennen an.