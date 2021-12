Biathlon: Preuß Fünfte, Voigt knackt Olympianorm

Preuß konnte zwar nicht alle Scheiben abräumen, holte mit Platz fünf dennoch eine starke Ausgangsposition für das Verfolgungsrennen am Samstag (13.00 Uhr/ARD und im BR24 Sport Live-Ticker) 23,1 Sekunden Rückstand hat sie auf Siegerin Lisa Theresa Hauser. Die Österreicherin räumte alle zehn Scheiben ab und setzte sich nach starker Laufleistung in 18:35,3 Minuten vor der Schwedin Elvira Öberg (2/+12,5) und Hanna Sola (Belarus/1/+ 14,4) durch.

Herrmann kassierte bei minus 12,5 Grad einen Fehlschuss im ersten Schießen, weil "ich kein Gefühl mehr in meinem Schießfinger" hatte, so die Skijägerin. "Da hab ich natürlich viel Zeit liegen gelassen am Stand." Herrmann muss im Verfolger 41,7 Sekunden aufholen. Voigt, die fehlerfrei blieb, war 3,9 Sekunden langsamer als ihre Teamkollegin. Voigt schaffte damit nach ihrem zwölften Platz im Einzel überraschend früh die DSV-Norm (einmal Top 8, zweimal Top 15) für die Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar). Die hatten Herrmann und Preuß bereits perfekt gemacht.

Hettich unter Top 25

Janina Hettich traf perfekt, kam allerdings schon mit einem Rückstand von 1:13,4 Minuten als 25 ins Ziel. Vanessa Hinz (1:54,4) landete nach zwei Fehlschüssen auf Rang 54.