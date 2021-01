Biathlon: Preuß bestätigt gute Form im Massenstart

Hinz und Deigentesch mit guten Ansätzen

Das gilt auch für Vanessa Hinz (Platz 17/+ 1:44,90 Minuten), Marion Deigentesch (18./+ 1:45,00) und mit Abstrichen Janina Hettich (20./+ 1:51,50). Insbesondere die Schlierseerin Hinz lief lange in der Spitzengruppe mit. Erst beim letzten Schießen fiel leistete sie sich vier Fehler und fiel noch relativ weit zurück. Denise Herrmann erwischte am Schießstand keinen guten Tag und landete am Ende auf Rang 25 (+ 2:36,80).