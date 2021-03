Biathlon: Preuß bei Eckhoff-Gesamtsieg auf Platz drei

Nach Platz zwei beim Sprintrennen konnte Denise Herrman (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) ihren Platz in der Verfolgung nicht halten. Die 32-Jährige fiel mit drei Schießfehlern (+1:22,3) und durchwachsener Laufleistung von Platz zwei auf zehn zurück.

Furioser Endspurt: Preuß erkämpft sich Platz drei

Preuß hingegen nutzte ihre gute Ausgangslage zum Lauf auf de dritten Podestplatz in dieser Saison. Durch einen starken Endspurt setzte sie sich in einem packenden Dreikampf auf der letzten Runde durch und erkämpfte sich Rang drei (+1,00,0, 2 Strafrunden).

Nur Hettich sammelt einen Weltcuppunkt

Die weiteren Deutschen blieben erneut weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Janina Hettich (Ski Club Schönwald, 3/+3:35,1) sammelte als 40. zumindest noch einen Weltcuppunkt. Maren Hammerschmidt (SK Winterberg, 3/+4:16,1) wurde 48., Anna Weidel (WSV Kiefersfelden) lief auf Platz 53 (4/+4:37,1).

Verfolgungs- und Gesamtweltcupsieg für Eckhoff

Die Norwegerin Eckhoff (1 Strafrunde) gewann durch ihren vierten Sieg in Serie und den fünften Erfolg nacheinander in der Verfolgung vorzeitig den Gesamtweltcup. Ihre einzig verbliebene Kontrahentin Marte Olsbu Röiseland (1/+41,6) kann sie nach Platz vier in der kommenden Woche beim Weltcupfinale nicht mehr einholen. Zweite wurde im Verfolgungsrennen Dsinara Alimbekawa (0/+34,6) aus Belarus.