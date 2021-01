22.01.2021, 15:06 Uhr

Biathlon: Peiffer bester DSV-Athlet, Loginow gewinnt im Einzel

Beim Biathlon-Einzel in Antholz zeigten sich die deutschen Herren am Schießstand nicht ganz so zielsicher. Arnd Peiffer fuhr als Elfter das beste Ergebnis ein. Der Sieg ging an eine Russen.