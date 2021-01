Biathlon: Peiffer beendet Massenstart als Fünfter

Die deutschen Biathleten Arnd Peiffer und Benedikt Doll verpassten die Podestplätze im letzten Rennen vor der WM im slowenischen Pokljuka (10. bis 21. Februar) nur knapp. Beim klaren Erfolg des Weltcup-Dominators Johannes Thingnes Bö aus Norwegen landete Peiffer im Massenstart auf dem fünften Platz, Doll wurde Siebter.

Bö gewann die WM-Generalprobe mit nur einer Strafrunde in 35:44,3 Minuten und feierte souverän seinen 52. Weltcup-Sieg. Zweiter wurde der Franzose Quentin Fillon Maillet (2/+31,3 Sekunden) vor Jakov Fak (1/+44,2) aus Slowenien.

Vier DSV-Athleten in der Loipe

Vier Deutsche hatten sich für den Massenstart - dem Wettbewerb der 30 besten Biathleten - qualifiziert. Arnd Peiffer führte das DSV-Quartett an. Bereits drei Mal erklomm der Niedersachse in dieser Saison das Podest und siegte zudem im ersten Massenstart der Saison in Hochfilzen. Neben dem 33-Jährigen gingen Erik Lesser, Benedikt Doll und Roman Rees bei minus vier Grad Celsius auf die 15-Kilometer-Strecke im italienischen Antholz.

Peiffer im Photofinish geschlagen

Peiffer vergab erst mit dem letzten Schuss die Chance auf das Podest. Am Ende lag er mit insgesamt zwei Strafrunden 49,1 Sekunden zurück, musste sich im Sprint auf der Zielgeraden dem Norweger Vetle Sjastad Christiansen im Photofinish geschlagen gegen.

"Wenn man sich so quält, möchte man den bestmöglichen Platz haben. Das ist mir nicht gelungen. Schade um den einen Platz. Ich hätte es mir aber einfacher machen können, wenn ich den letzten Schuss getroffen hätte." Biathlet Arnd Peiffer

Rees verpasst WM-Norm

Doll (SZ Breitnau) überquerte mit drei Fehlern und 55,1 Sekunden Rückstand die Ziellinie als Siebter. Der 27-jährige Freiburger Roman Rees verpasste mit vier Schießfehlern als 23. die angepeilte WM-Norm (zweimal Top 15 oder einmal Top 8) deutlich. Erik Lesser (SV Eintracht Frankenhain) hatte mit ebenfalls vier Strafrunden und Platz 24 einen schwachen Tag.

Sieben Athletinnen und Athleten fix für WM qualifiziert

Die WM in Pokljuka startet am 10. Februar mit einer Mixed-Staffel. Bei den Männern schafften Peiffer, Lesser und Doll die WM-Norm. Die Entscheidung über die weitere Berufung ins WM-Team wird nun zwischen Rees, Philipp Horn (26), Johannes Kühn (29) und Philipp Nawrath (27) fallen. Ex-Weltmeister Simon Schempp (32) ist dagegen keine Option mehr für das WM-Team.

Bei den Frauen erfüllten Franziska Preuß, Denise Herrmann, Janina Hettich und Maren Hammerschmidt die Vorgaben des Deutschen Skiverbandes. Vize-Weltmeisterin Vanessa Hinz (28) wird die Koffer für die WM auch ohne die interne Qualifikation packen dürfen - man werde sie für das WM-Team vorschlagen, sagte Deutschlands Biathlon-Chef Bernd Eisenbichler. Gute Chancen mit der halben WM-Norm noch ins Team zu rutschen, dürfte auch die 26-jährige Marion Deigentesch haben, die bei der anstehenden Europameisterschaft weitere Formnachweise erbringen kann.